T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bitlis'te besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın toplayıp biriktirdikleri otlarla besliyor

28 Aralık 2018 16:55

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın toplayıp biriktirdikleri otlarla besliyor.

Türkiye\'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Bitlis\'te, kar yağışıyla birlikte besicilerin de zorlu mesaisi başladı. Besiciler, yazın topladıkları otlarla meraya çıkaramadıkları hayvanlarını besliyor. Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Küllüce köyünde hayvancılıkla uğraşan Cesim Geylani, kışın hayvancılığın zor olduğunu söyledi. Geylani, hava çok soğuk değilse günde bir kez hayvanlarını dışarı çıkararak ot verdiklerini söyledi. Aynı köyde hayvancılıkla uğraşan Sami Çevik ise yaz aylarında kendi imkanlarıyla topladıkları otlarla kışın hayvanlarını beslediklerini belirterek, \"Yazın meralarda otlayan hayvanlarımıza, kışın gelmesiyle birlikte biz bakıyoruz. Kış aylarında hayvancılıkla uğraşmanın zorluğu çoktur. Bitlis\'in kışı çetin geçiyor. Şimdi çıkartabiliyoruz ama bu hayvanları çıkarttığımız son günler diyebiliriz. Bizim geçim kaynağımız bu hayvanlardır\" diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ceren KURTYEBİTLİS DHA BİTLİSTürkiyeBitlisBesicilerBitlisin TatvanKüllüceCesim GeylaniGeylaniAynıSamiKışBizim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24