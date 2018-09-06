(Görüntülü) Bisikletiyle işe giderken kazada ölen Nihal, toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, park etmeye çalışan bir kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan kapısına bisikletiyle çarpıp yola savrulan ve bu sırada arkadan gelen bir servis midibüsünün üzerinden geçmesiyle yaşamını yitiren Nihal Kasapoğlu (30), kat sekreteri olarak görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen tören sonrası, Gül Camisi\'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Gülten Bulut\'un, kızının tabutuna sarılarak ağlaması yürekleri dağladı.



Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi\'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, dün saat 07.45 sıralarında, 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe Kasapoğlu\'nu kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı\'ndaki Fatih Camisi yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik\'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu\'nun başının üzerinden geçti. Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kasapoğlu\'nun ani ölümü Bozdoğan Adliyesi\'nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu, yakınları ve Nazilli Devlet Hastanesi\'ndeki doktor, hemşire, ebe ve sağlık çalışanı arkadaşlarını yasa boğdu.



HASTANE BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ



Kasapoğlu için bugün öğlende, görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde tören düzenlendi. Törene Aydın il Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, CHP\'li Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Sebahattin Afşin, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzman Dr. Abdullah Cem Ünde, Dr. Osman Köksal, Nazilli Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Erol Boyacı, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hasan Küçüköner, Sağlık Hizmetleri Müdürü Gonca Eliküçük, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Günhan Turhan, Nazilli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcıları Leyla Sevindi Durmaz, Serkan Köseoğlu ve Şule Aslan, doktorlar, diğer sağlık çalışanları, memurlar, Kasaoğlu\'nun eşi Gürbüz Kasapoğlu ile annesi Gülten Bulut ve babası Veli Bulut katıldı.



\'SENİN ACINA, YOKLUĞUNA NASIL DAYANACAĞIM?\'



Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan Bulut çifti, törende güçlükle ayakta durabildi. Gülten Bulut\'un kızının tabutuna sarılıp, ağlayarak, \"Kızım benim. Beni, bizleri bırakıp nerelere gittin? Doyamadım sana ben. Daha çok erkendi. Senin hasretine, o gülen yüzünün özlemine nasıl dayanacağım? Ben senin için çalıştım. Sen bizi bırakıp gidiyorsun. Ben senin acına, yokluğuna nasıl dayanacağım\" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.



\'ACIMIZ BÜYÜK\'



Törende konuşan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Günhan Turhan, \"Hastanemizde çalışan Nihal Kasapoğlu\'nun genç yaşında ani ölümü bizleri çok üzmüştür. Çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağımız arkadaşlarımız için Allah\'tan rahmet, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Acımız büyük\" dedi.



Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, \"Değerli kardeşimiz 10 yıldır bizimle beraberdi. İşe gelirken yaşamını yitiren, görev şehidi saydığımız kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu. Elim ve üzücü bir hadise. Ben, sağlık müdürü olarak üçüncü defa bir çalışanımızı ebediyete uğurluyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Yarın ne olacağımız belli değil. Kardeşimiz hastalara, acılı insanlara hizmet etti. Bu yaptığı hizmetlerin ahirette yardımcı olacağına inancımız tam. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun\" dedi.



HELALLİK ALINDI



Daha sonra hastanede görevli imam Hamdi Uysal\'ın yaptırdığı duanın ardından Kasapoğlu için helalik alındı. Bu sırada Kasapoğlu\'nun eşi Gürbüz Kasapoğlu ve diğer yakınları tabuta sarılıp, ağladı.



Hastanedeki törenin ardından Kasapoğlu\'nun cenazesi, babaevine götürülüp, burada helallik alınmasının ardından Gül Camisi\'ne getirildi. Burada öğlende kılınan namazın ardından Kasapoğlu\'nun Eğriboyun Mezarlığı\'na götürülen cenazesi, toprağa verildi.



Kazanın ardından gözaltına kamyonet şoförü Durmuş Gertik tutuklanmış, midibüs şoförü S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.