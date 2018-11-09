(Görüntülü) Bisiklet turuna kalp krizi engel olamadı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- ALMANYA\'dan tur için 16 Ağustos\'ta bisiklet ile yola çıkan Alpay Çağlar (50), yaklaşık 5 bin kilometre yol katederek Sinop\'a ulaştı. Tura çıkmadan önce kalp krizi geçirdiğini belirten Çağlar, \"26 Nisan\'da, Almanya\'da kalp krizi geçirdim. Allah\'a şükür hiçbir şey olmadı. Bana grip gibi bir şey geldi kalp krizi\" dedi. Almanya\'da yaşayan Alpay Çağlar, bisiklet turu yapmaya karar verdi ve 16 Ağustos\'ta yola çıktı. Çağlar, binlerce kilometre yol katettikten sonra Sinop\'a geldi. Maceralı yolculuğunu anlatan Alpay Çağlar, \"16 Ağustos\'ta Bremen Almanya\'dan yola çıktım. Önce Köln tarafına gittim. Daha sonra Fransa, İsviçre, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Hırvatistan\'dan sonra kısa bir parça Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan diyerek Atina\'dan vapurla İzmir\'e geldim. Sonra Sinop\'a vardım\" dedi. \'YOL HESAPLAMAK STRES YAPIYOR\' Alpay Çağlar katettiği yolun tahmini 5 bin kilometre olduğunu ifade ederek, \"Hiç bakmadım ama 5 bine yakın oldu artık. Bunları hesaplamak bana stres yapıyor. Onun için daha fazla zevkimi alıyorum. Buradan sonra Trabzon yoluna çıkacağım. Karadeniz sahilinden Trabzon\'a gideceğim. Trabzon\'dan doğru Ankara, Nevşehir, sonra Antalya, Antalya\'dan sonra Akdeniz sahilinden Mersin\'e doğru gideceğim. Oradan sonra rotam belli değil. Belki İskenderun üzerine Suriye\'den geçerim\" diye konuştu. \'KALP KRİZİ GEÇİRDİM\' Tura çıkmadan önce Almanya\'da kalp krizi geçirdiğini ancak sağlığının iyi olduğunu kaydeden Çağlar, şunları söyledi: \"Ne kadar sürer bu tur bilmiyorum. 8 ay olabilir, 6 ay olabilir, 9 ay olabilir. Bakalım, zamanım var. 26 Nisan\'da Almanya\'da kalp krizi geçirdim. Allah\'a şükür hiçbir şey olmadı. Bana grip gibi bir şey geldi kalp krizi. Hava gibi olmasın ama gerçekten öyle bir olay oldu. Anjiyo yaptılar. 3 hafta rehabilitasyon zamanı geçirdim. Ondan sonra son kontrolde doktora böyle bir tur planladığımı söyledim. O da bana, \'İstiyorsan Mars\'a git ama ilaçlarını al\' dedi, \'nabzına ve tansiyonuna dikkat et\' dedi. Ben de onu yapıyorum zaten.\" Karadeniz etabında zorlandığını belirten Çağlar, en zorlu yolların ise Arnavutluk ve Hırvatistan\'da olduğunu söyledi.