(Görüntülü) Bisiklet tamirciliğinden akrobasi şampiyonluğuna

Tolga YILDIRIM ANTALYA,(DHA)

Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat (25), hayal ettiği bisiklete sahip olmak için çalıştığı bisiklet tamircisinde başlayan serüveninde, European Street Freestyle Cup\'a katılıp Türk bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini söyledi.

Motosiklet Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, Red Bull sporcularının Antalya Belek\'teki 2018 yılı değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul\'da yaşayan Polat, 5 yıldır motosikletle akrobasi gösterisi yaptığını anlattı. Çocukluğunda eski model bisikletinin tamiri için sürekli vakit geçirdiği bisiklet tamircisinde işe başlamasıyla hayatının değiştiğini belirten Polat, Serüvenim bisiklet tamircisinde başladı. Ortaokuldan sonra bisiklet tamircisinde vakit geçiriyordum. Benim eski model bisikletim sürekli bozuluyordu. Aslında bu sebepten tamircide sürekli vakit geçirdim. Daha sonra tamircide çalışmaya başladım. Hayal ettiğim bir bisiklet vardı. İstediğim marka bisiklet pahalıydı. Ailemin durumu çok iyi olmadığı için istediğim bisikleti alamıyorduk. Tamircide kazandığım paralarla kendime istediğim bisikleti aldım diye konuştu.

HURDADAN YAPTIĞI MOTORLA KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Hayal ettiği bisiklete sahip olduktan sonra internette izlediği videolarla akrobasi hareketleri yaptığını aktaran Polat, bu süreçte motosiklete de ilgi duymaya başladığını söyledi. İlk olarak aldığı iki hurda küçük motosikletten düzgün çalışan bir motor yaptığını belirten Polat, kendisini geliştirip, sonrasında kazandığı parayla da yeni motorlar aldığını söyledi. Polat, 2013\'te Türkiye Motosiklet Federasyonu\'nun Türkiye Yıldızlarını Seçiyor yarışmasındaki en güçsüz motosikletiyle ilk 10\'a girmesinin kendisince önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Türkiye\'de motosikletle akrobasi sektöründe gösteri pilotuna ihtiyaç olduğunu düşünerek, küçük motosikletiyle şovlara başladığını aktaran Polat, Türkiye\'de kimse tam anlamıyla motosikletle gösteri yapamıyordu. Avrupa\'da birçok örneği var ama Türkiye\'de yoktu. Hayatımı gösteri üzerine geliştirmeye adadım. Bu işte küçük motosikletimle yapabilecek tüm hareketleri yaptığımı düşünüyorum. 2014 yılında önemli bir marka ile anlaştım. Daha güçlü motosiklete geçiş yaptım. Dünya starları da böyle bir motosikletle gösteri yapıyordu. Slovenyalı benden daha deneyimli bir arkadaşla tanıştım. Onunla kendimi daha da geliştirdim. Bu süreçte üniversite eğitimimi de tamamladım. Bu yıl da ilk kez yapılan Türkiye Akrobasi Şampiyonası\'nda birinci oldum. Bugüne kadar 25 farklı şehirde 55 gösteri yaptım ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM

Hedeflerini anlatan Polat, Motosikletle akrobaside bu yıl Macaristan\'daki European Street Freestyle Cup organizasyonuna katılmak istedim. Müracaat ettim ama yetkililer, benim yarışamayacağımı söyledi. Orada yarışmayı çok istiyordum. Sonrasında davet geldi. Motosikletim yeterli görülmediği için sadece gösteri amaçlı yer aldım. Herkes beni alkışladı. 2019\'da motosikletimi büyüterek bu yarışmaya katılıp Türk bayrağını orada dalgalandırmak istiyorum şeklinde konuştu.