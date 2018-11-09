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Dünya

(Görüntülü) Birleşik Krallık polisinden "ev içi esarete dikkat çeken video"

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Birleşik Krallık Wiltshire Polisi, resmi Twitter hesabında yayınladığı videoda ev içi esarete dikkat çekti

09 Kasım 2018 19:05

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Birleşik Krallık Wiltshire Polisi, resmi Twitter hesabında yayınladığı videoda ev içi esarete dikkat çekti. Söz konusu videoda, bir kadının camları silmek ve çöp atmak gibi günlük ev işleri yaptığı görülürken, Wiltshire Polisi söz konusu durumun her zaman bu olmadığına ve ev içi esarete dikkat çekti. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Evin içinde her gün temizlik yapan ve asla tek başına dışarı çıkmayan birini görüyor musunuz? Bu, ev içi esaretin bir göstergesi olabilir. Çoğu mağdur kullanıldıklarının farkında değil ve sizin, onların sesi olmanıza ihtiçları var.”

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