(Görüntülü) Biri sakat kaldı, diğeri öldü; iki aile kan davasını önlemek için bir araya geldi

Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) İSTANBUL\'da Akdağ ve Tacer aileleri arasında 8 yıl önce başlayan husumet tarafların araya girmesiyle son buldu. 8 yıl önce Ercan Akdağ, Kıyasettin Tacer tarafından silahla vuruldu. Ercan Akdağ., bu saldırı sonrasında sakat kaldı. Kıyasettin Tacer bir süre cezaevinde kaldı. Geçtiğimiz yıl cezaevinden çıkan Kıyasettin Tacer, 8 yıl önce vurup sakat bıraktığı Ercan Akdağ\'ın kardeşi tarafından Kâğıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi Paşabahçe Sokak\'ta, sokak ortasında vurularak öldürüldü. Bitlis\'in Milli Aşireti\'ne mensup iki taraf arasında yaşanan husumet, kanaat önderlerinden Muiniddin Aydın\'ın araya girmesiyle son buldu. Gaziosmanpaşa\'da bulunan Kazımiye Derneği\'nde düzenlenen barış yemeğine aralarında husumet bulunan Akdağ ve Tacer ailelerinin mensupları katıldı. Barış töreni kanaat önderi Muiniddin Aydın\'ın Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Her zaman barışın yanında olduklarını ifade eden Aydın, iki aile arasında sağlanan barışın sonsuza dek sürmesini diledi. Barış yemeğinde Akdağ ve Tacer ailesi fertleri Kuran-ı Kerim-in altından geçerek tokalaştı. 8 yıl önce Kıyasettin Tacer tarafından silahla vurularak sakat kalan Ferit A\' da barış yemeğine katıldı. Ferit A., iki aile arasındaki husumetin kan davasına dönüşmeden son bulmasına aracılık eden herkese teşekkür eti.