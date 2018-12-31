(Görüntülü) Bir tarafta termal havuz, bir tarafta kar keyfi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın kaplıcalarıyla ünlü Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığı eksi 12 dereceye düşerken, termal otellere gelen tatilciler, karla kaplı açık havuzlarda 35 derecelik sıcak suya girmenin keyfini yaşadı. Sandıklı merkez ve köylerinde etkili olan kar yağışı, Hüdai Kaplıcaları\'ndaki otellere gelen tatilcilere yaradı. Kaplıca bölgesi kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplanırken, yerli ve yabancı tatilciler, kenarında kar birikintileri oluşan açık havadaki termal havuzlarda yüzmenin keyfini yaşadı. Termal havuza giren tatilciler zaman zaman kenardaki kar birikintilerinin üzerine yatıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü sırada 35 derece sıcaklıktaki açık termal havuzlarda yüzen tatilciler iki mevsimi bir arada yaşadı. Ankara\'dan tatile gelen Ali Alyüz, \"Bir tarafta termal havuz bir tarafta kar. Bu güzellik anlatılmaz yaşanır. Yok böyle bir şey, harika. Çok rahatladım. Böyle sanki nefes aldım\" dedi. Denizli\'den gelen Lütuf İnaç, imkanı olan herkese bu eğlenceyi ve keyfi yaşamasını tavsiye ederek, \"Süper bir duygu, her iki mevsimi de bir arada yaşıyoruz. Çok güzel bir atmosfer. İnsanı çok zinde yapıyor. Herkese tavsiye ederim\" diye konuştu. Termal otelin Genel Müdürü Abid Dedebek de şöyle dedi: \"Aktivitelerimizden biri de bir tarafta kar bir tarafta açık termal havuzda insanların mutlu bir şekilde tatillerini geçirmesi. Bize dönüşleri de çok iyi oluyor. Tabii ki kar bekliyoruz. İnşallah sömestrde kar yağar. Yurt dışından misafirlerimiz var. Onlar bize ayrı bir haz veriyor. Çünkü bizim yurt dışında da tanıtılmamız gerekiyor. Eminim ki misafirlerimiz bizi yurt dışında konuşacaktır. Bu bölgede karın altında havuza girmek, termal keyif yapmak misafirlerimizi çok memnun ediyor.\"