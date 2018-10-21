(Görüntülü) Bir gözü mavi, diğeri kahverengi kardeşler şaşırtıyor

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te bir gözü mavi, diğeri kahverengi olan Furkan (20) ve Bedir Mandollu (11) kardeşler görenleri şaşırtıyor. Gaziantep Üniversitesi\'nde Türk Dili Edebiyatı 2\'nci sınıf öğrencisi Furkan ve Vali Erdal Ata İlkokulu 2\'nci sınıf öğrencisi Mandollu kardeşlerin, bir gözünün kahverengi, diğer gözünün ise mavi olması, gittikleri her yerde dikkatleri üzerine çekiyor. 2\'si erkek 4 çocukları olan Ayşe- Hüseyin Mondollu çiftinin kızlarının gözleri normal renklere sahipken, erkek çocuklarının gözleri farklı renklerde. Vali Erdal Ata İlkokulu\'nda ikinci sınıfa giden gözlerinin biri kahverengi diğeri mavi olan kardeşlerden Bedir okulda arkadaşları tarafından çok sevilirken, Gaziantep Üniversitesi\'nde Türk Dili Edebiyatı 2\'nci sınıf öğrencisi olan ağabeyi Furkan ise yolda yürürken gözlerini fark eden insanların fotoğraf çektirme taleplerini kabul ediyor. Arkadaşlarının kendisine \'Van Kedisi\' dediklerini ve gözlerini çok sevdiğini ifade eden Furkan Mandollu, \"Gözlerimizin biri mavi, diğeri kahverengi. Gözlerimizin böyle olması gezerken çok dikkat çekiyor. İnsanların ilgisini çektiği için bizi durdurarak fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bazen \'Gözünün teki lens mi? Diğer lensini takmayı unuttun mu?\' diye soranlar bile oluyor. Şimdiye kadar gözü bu şekilde olan kimseyle karşılaşmadım akrabam da hiç yok. 4 kardeşiz. Kız kardeşlerimde bu şekilde bir şey yok. Erkek kardeşimle böyleyiz. Okuldaki arkadaşlarım bu duruma alışkın, hatta bana lakap olarak \'Van Kedisi\' diyorlar. Karşılaştığım insanların çoğunun ilk tepkileri de \'Van Kedisi\' oluyor\" dedi.