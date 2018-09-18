(Görüntülü) Bingöl'de ilk kez kivi yetiştirildi

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRA BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL\'lü çiftçinin, evinin bahçesine ektiği kivi fidanları ilk meyvesini bu yıl verdi. Subtropik iklim bitkisi olan ve Türkiye\'de Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgesinde yetiştirilebilen kivi fidanlarının Bingöl\'de meyve vermesi büyük şaşkınlık yarattı. 66 yaşındaki Muhittin Polat, kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Güveçli köyündeki bahçesine ektiği ve \'yetişmez\' denilen kiviyi yetiştirdi. Polat, Çevremdekiler burada olmaz dediler, yetişebileceğine inanmadılar. Kivinin havasının nemli olan yerlerde yetiştiğini, burada mümkün olmayacağını söylediler. Ben de denemek istedim ve yetiştirebileceğime inandım. 6 yıl sonra fideler meyve verdi dedi. Uzun yıllar kent dışında inşaat sektöründe çalıştıktan sonra köyüne dönen 2 çocuk babası Muhittin Polat, kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Güveçli köyünde çiftçilik yapmaya karar verdi. Bir süre yaptığı araştırmaların ardından sonra, köylülerin, Yetişemez demesine rağmen bahçesine kivi ekmeye karar verdi. Polat, 6 yıl önce Rize\'den getirdiği kivi fidelerini bahçesine ekerek, 6 adet fide için yaptığı özel damla sulama sistemi sayesinde fideleri sürekli nemli tuttu. Kiviler, 6 yıl sonra ilk kez meyve verirken, köylüler bu durumu şaşkınlıkla izledi. YETİŞMEZ DEDİLER, 6 YIL SONRA FİDELER MEYVE VERDİ Çocukluğundan beri tarım işlerine meraklı olduğunu anlatan Polat, Bahçemde hemen hemen her şeyi yetiştirmeye çalışıyorum. Kiviyi araştırdım, Bingöl\'de denemek istedim. Çevremdekiler \'burada olmaz\' dediler, yetişebileceğine inanmadılar. Kivinin havasının nemli olan yerlerde yetiştiğini, burada mümkün olmayacağını söylediler. Ben de denemek istedim ve yetiştirebileceğime inandım, sabrettim. Olmaz diye bir şey yok. Rize\'den 2 tane getirip ektim. Bayağı büyüdüler ve çiçek açıp döktüler. Tam \'artık yetişmez\' diyerek ağaçları kesmeye karar vermişken, bir arkadaşım, kivinin erkek ve dişi fidelerinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine tekrar araştırmalar yaptım. Rize\'den tekrar dostlarımız aracılığıyla 4 tane daha erkek ve dişi fideleri getirip ektim. 6 yıl sonra fideler meyve verdi. Bu fidelerin ikinci kalite olduğunu sonradan öğrendim. Daha iyisini getirip dikmeyi düşünüyorum diye konuştu. \'SERA KURABİLİRSEM, MUZ DA YETİŞTİRECEĞİM\' Devletin destek vermesi halinde arazisinde sera kurup muz da yetiştirmek istediğini söyleyen Muhittin Polat, Devlet yardım ederse, 30 hektarlık sulu arazime sera kurup kivi üretimini arttıracağım. Evimin bahçesinde de gül, erik, kayısı, elma, kiraz gibi fideleri ekip aşılıyorum. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bana çok yardımcı oldu. İncir de yetiştirdim, bol bol yedim. Cennet hurması, muz, kestane, fındık gibi ürünleri de yetiştirmeyi düşünüyorum. Bingöl\'de muz da yetişmiyor ama sera kurabilirsem, kesinlikle muz da üreteceğimdiye konuştu. BARAJLARLA NEM ORANI ARTTI, İKLİM ILIMAN HALE GELDİ Bingöl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, kentte son yıllarda yapılan barajlarla nem oranının arttığını ve ikliminin daha ılıman hale geldiğini söyledi. Bahadır, subtropik iklim meyvesi olan kivinin ekonomik olarak yetiştirilip yetiştirilemeyeceği konusunda kurum tarafından araştırmalar yapılacağını ve çiftçi Muhittin Polat\'a bu konuda her türlü teknik desteğin verileceğini ifade etti. Kivi fidelerini her gün nemli tutan ve damla sulama sistemi ile sulayan Polat, ilk kivi hasadını yapmak için hasat takvimini beklediğini ifade etti.