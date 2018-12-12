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(Görüntülü) Bingöl'de heyelan; keşfe giden heyet mahsur kaldı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Aşağıköy yolunda dağdan toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi

12 Aralık 2018 21:40

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Solhan ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Aşağıköy yolunda dağdan toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Yapılacak yolun geçeceği kamulaştırma için arazi keşfine giden heyet ve köylüler heyelan nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kaldı. Etkisini sürdüren yağmur nedeniyle Solhan ilçesine bağlı Aşağıköy yolunda saat 14.30 sıralarında dağdan toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Bu sırada, Aşağıköy\'e gidecek yeni yolun geçtiği arazilerin kamulaştırılması amacıyla keşif için köye giden bir heyet ve bir grup köylü, heyelan nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kaldı. Heyet üyelerinin cep telefonu ile yardım istemesinin ardından bölgeye sevkedilen jandarma ve karayolları ekipleri, kısa süren çalışmasının ardından heyelan nedeniyle karayoluna dolan toprak yığınını temizleyerek, keşif heyetine ulaştı. Yapılan çalışma ile yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan karayolu da trafiğe açıldı.

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