(Görüntülü) Binali Yıldırım: Basın, millet adına ülkeyi yönetenleri denetler

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)



Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası(Bem-Bir-Sen) tarafından verilen 9. İbrahim Keresteci basın ödülleri sahiplerini buldu.



Bakırköy\'de bir otelde törene Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı.



Bem-Bir -Sen Sendikası\'nın kuruluşunun 25. Yıl dönümünün kutladığı gecede ödül töreni de düzenlendi



Gecenin açılış konuşmasını Bem-Bir-Sen sendika başkanı Levent Uslu ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Bem-Bir-Sen Başkanı Uslu, TBMM başkanı Binali Yıldırım\'dan, memurların yemek ihtiyacı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ndeki kreş yardımları ile ilgili sorunlara çözüm istedi.



TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “15 Temmuz alçak darbe girişiminin defedilmesinde şüphesiz Cumhurbaşkanımızın liderliği, o zaman sorumluluğunu taşıdım 65. Hükümet, aziz milletimiz ve medyanın, basının o gece çok güzel duruş sergilemesi, alçaklara karşı tek yürek, tek yumruk olması, bu alçak girişimi bastırmada çok büyük katkı sağladı.\" dedi.





“SİZE SÖZ VERİYORUM. BUGÜN İÇİN BU GÖREVİ ÜZERİME ALDIM\"



Binali Yıldırım, “31 Mart\'ta seçim yapılacak, Bem-Bir-Sen Başkanı Levent Uslu güzel şeyler söyledi, hemen alelacele 2 sipariş verdi. Dünya değişiyor. Bakın başkan dedi ki; kreşle ilgili zimmet çıktı, yemek fişi çıktı, geriye dönük şeyler isteniyor. Karşınızda 12 yılda Türkiye\'yi altyapıda 39. Sıradan dünya da 9. Sıraya yükseltmiş birisini görüyorsunuz, havayolunu halkın yolu yapan birisini görüyorsunuz, yolları bölen gönülleri birleştiren birisini görüyorsunuz, yolları böleriz Türkiye\'yi böldürtmeyiz. Türkiye\'nin kaderini değiştiren milyarlık işlere imza atan geçmişi olan birinin, yemek, kreş parçasıydı meselelerle 1 saniye vaktini kaybetmez. Size söz veriyorum. Bugün için bu görevi üzerime aldım. Birkaç gün içerisinde bunu çözmek benim sözümdür. Bunlar seçim vaadi değil en insani ihtiyaçlardır.\" dedi.





“BASIN ÇOK SESLİLİĞİN SAVUNUCUSUDUR\"



Yıldırım, “Gazetecilerin kendi mesleklerinin kurallarına uyumasını çok önemsiyorum. Doğru haber, doğru yorum getirir. Yanlış haberi düzeltmek çok zor bir iştir. Eleştiri her zaman yapılır, buna saygı duyarız, basın milletin gözü, kulağıdır. Millet adına ülkeyi yönetenleri denetler, bu bütün demokrasilerde olan bir iştir. Basın çok sesliliğin savunucusudur. Türkiye de basının bu manada son derece dinamik ve özgür olduğunu ben biliyorum. Basın özgürlüğü konusunda ülkemizde yapılan saldıranları da kabul etmek mümkün değildir.\" diye konuştu.



Bem-Bir-Sen Başkanı Levent Uslu, TBMM başkanı Binali Yıldırım\'a hediye takdim etti.



Gecede farklı kategorilerde 29 gazeteci ödüle layık görüldü.





DEMİRÖREN MEDYA GRUBUNA 5 ÖDÜL



Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ödüle layık görülürken Soysal\'ın ödülünü Demirören Medya Holding Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, Binali Yıldırım\'ın elinden aldı.



CNN Türk\'de yayınlanan \"Seyirci Kalmayın\"ın sunucusu Güven İslamoğlu ödüle layık görülürken, ödülü İslamoğlu adına CNN Türk muhabiri Özgür Deniz Kaya aldı.



CNN Türk\'ten Elif Emel Tekel de ödüle layık görülürken, Elif Tekel\'in ödülünü eşi Cem Tekel aldı.



Demirören Haber Ajansı Ankara Bölge Temsilcisi Nursima Özonur ile Posta Gazetesi\'nden Nedim Şener de ödüle layık görüldü.