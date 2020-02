(Görüntülü) Binadaki intihar girişimlerinden bıkan yönetici demir parmaklıkla önlem aldı

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) -TRABZON’un Ortahisar ilçesinde bir iş hanının çatısında son 1 yılda 10 kişi intihar girişiminde bulundu. 7 katlı binanın yöneticileri ise bunu önlemek amacıyla çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıkla kapattı. Yöneticiler ayrıca \'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır\' ve \'Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer\' yazılı uyarılar astı. Bina yöneticisi Pehlivan Karagüzel, \"Binamız, kent meydanında yer almasından dolayı sıkça intihar girişimi vakaları yaşanıyordu. Bunun önüne geçmek adına demir parmaklıklı önlem almaya karar verdik. Çatıya çıkan boşluğu demir parmaklıklarla kapattık. Bu bile bazılarını durduramadı. Parmaklıklara yazılı uyarılar astık. Uzun süredir intihar girişimi olmuyor\" dedi. \'AŞK ACISI ÇEKEN, EŞİYLE TARTIŞAN SOLUĞU ÇATIDA ALIYOR\' Yaklaşık 25 yılıdır iş merkezinde yöneticilik yapan Pehlivan Karagüzel, intihar girişiminde bulunanlarla ilgili “Burası Trabzon\'un merkezi. İnsanlar şov yapmak için çatıya çıkıyor. Aşk acısı çeken, eşiyle tartışan, işsiz ve parasız kalan soluğu bu çatıda alıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için önce demir parmaklık yaptırıp kilit taktık tüm kapılara. Baktık yine bir şekilde çatıya çıkıyorlar. Bu defa \'İntihar etmek tehlikeli ve yasaktır!’, ‘Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer\' gibi uyarıcı yazılar astık. Şimdi de çareyi bu yazılarda arıyoruz. Yazıları astıktan sonra çatıya çıkan olmadı. ‘nsanlar intihar etmeye kalkışmasın diye elimizden geleni yapıyoruz\" dedi. \'ÇOK ŞÜKÜR ATLAYAN OLMADI\' Son zamanlarda pek çok kişinin çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunduğunu hatırlatan Karagüzel, \"En son sevdiği kızın kendisini terk etmesi sonucu aşk acısı çektiğini anlatan biri, bu binanın çatısına çıktı, intihar girişiminde bulundu. Bu kişinin ikna edilerek indirilmesinden kısa süre sonra başka biri daha aynı yere çıkmak üzereyken son anda yakalandı. Bugüne kadar yapılan intihar girişimlerini emniyet ekipleri ve kişilerin atlamaması için ikna etmeye gelen psikologlar önlemeyi başardı. Şimdiye kadar hiç atlayan olmadı çok şükür\" diye konuştu. ‘‘ATLA ATLA’ DİYE TEPMO TUTANLAR DA OLDU’ Yaşanan intihar girişimlerinde bina çevresinde toplanan meraklı kalabalıktan ilginç refleksler de geldiğini kaydeden Karagüzel, “Yapılan intihar girişimlerinin o kadar sıradan oldu ki, artık olay anında binanın altında toplanan kalabalık “Atla Atla” diye tempo tutmaya başladı. Kimse orada can olduğunun farkında değil. Ellerinde telefon fotoğraf çekip sıradan bir şeymiş gibi izliyorlar. Hatta tanıdıklarını arayıp izlemeye çağıran bile oluyor\" ifadesinde bulundu. EN İLGİNÇ İKNA Öte yandan, bahse konu iş merkezi çatısında yaşanan intihar girişimleri polis ekipleri ve psikologların başarılı çalışması sonucu bugüne kadar ölümle sonuçlanmadı. Sıkça intihar girişiminin yaşandığı iş merkezinde, en ilginç intihar teşebbüsü olayı geçen yıl yaşanmıştı. İşsiz olduğu gerekçesiyle çıktığı çatıda intihar girişiminde bulunan oğlu O.K.’yı ikna edip çatıdan inmesini sağlayan babası S.K., oğlunu tekme tokat döverek polislere teslim etti. Baba S.K., ikna ettiği oğluna kızarak “Bende işsizim elektrik paramı da veremiyorum ama intihar etmiyorum” dedi.