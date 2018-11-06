(Görüntülü) Bin 500 öğrenci farkındalık için okula maskeyle geldi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Alanyurt Kocatepe İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören bin 500 öğrenci, 2- 8 Kasım Lösemi Haftası nedeniyle \'Maskeni Giy, Lösemili Çocuklara Sahip Çık\' sloganıyla okula maske takarak geldi. Lösemi Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak isteyen Alanyurt Kocatepe İlk ve Ortaokulu\'nda öğrenim gören bin 500 öğrencinin katılımı ile program gerçekleştirdi. Öğrencilerin tamamı maske takarak okula geldi ve lösemili çocuklara destek mesajları verdi. Alanyurt Kocatepe Ortaokulu Müdürü Mahsuni Canbay, “2- 8 Kasım Türkiye’de Lösemi Vakfı tarafından Lösemi Haftası olarak kutlanıyor. Hem ülkemizde, hem dünyada 2-8 Kasım Lösemi Haftası olarak belirlenmiştir. Türkiye’deki bütün kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar da bu haftayla ilgili değişik çalışmalar yapıyorlar. Biz de okulumuzda Lösemi Haftası ile ilgili birtakım çalışmalar yaptık. Öncelikle Bursa Lösemi Derneği yönetiminden arkadaşlarımızı buraya getirerek okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerimize sunumlar yaptırdık. Sınıflarımızda öğretmenlerimiz, çocuklarımıza lösemi hastalığıyla ilgili tanıtıcı bilgiler verdi. Bugün de okulumuzdaki bin 500 öğrencimize Lösemi Vakfı\'nın belirlemiş olduğu parolayı kullanarak maske giydirip toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu maskeyle Lösemi Vakfı\'nın ‘Maskeni Giy, Lösemili Çocuklara Sahip Çık’ parolasını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Lösemi hastalığı ile mücadele eden tüm çocuklarımıza Allah’tan acil şifa diliyorum. Herkesi onlara sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi. Programın ardından öğrenciler, maskeleriyle sınıflarına girdi.