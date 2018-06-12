(Görüntülü) Bin 226 yaşındaki çınar ağacı koruma altında

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR-DHA KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, Saraylı Mahallesi\'nin meydanında bulunan anıt çınar ağacı koruma altına alınırken, bin 226 yaşındaki ağaç 14 metrelik gövdesiyle ilgi çekiyor. Saraylı Mahallesi Muhtar Vekili Mustafa Metin, \"Tarihi çınar ağacımızın altı doğal klima gibi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar buraya serinlemeye geliyor.\" dedi. Gölcük\'te anıt çınar ağacıyla ünlenmiş, sokakları tarih kokan Saraylı Mahallesi\'nde bulunan asırlara tanıklık etmiş devasa gövdesiyle bulunan çınar ağacı bin 226 yaşında. Tescillenerek koruma altına alınan anıt çınar ağacının gövdesi 14 metre çapında, yaklaşık 35 metre yüksekliğinde. Mahalle sakinleri tarafından doğal klima olarak adlandırılan çınar ağacının altında yıllardır düğünler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca mahallede 53 adet tarihi Osmanlı evleri bulunuyor. Geneli ahşap olan evlerin özellikle tavanları, ahşap süslemeler dikkat çekiyor. ÇINAR\'IN ALTI DOĞAL KLİMA Çınar ağacının altının yaz aylarında doğal bir klima gibi olduğunu söyleyen Muhtar Vekili Mustafa Metin, \"Çınar ağacımız takriben bin 226 yıllık bir ağaç. Tescili de buna göre yapıldı. Yaklaşık bir 60-70 yıl önce ağacın içerisinde bir ayakkabı tamircisi varmış. İçeride giriş kısmı bayağı büyüktü, kovuk halindeydi. Zamanla bu çarşı meydan düzenlemesi ile yükseldi. Çınar ağacı bir de bir hastalık kaptı. Yetkililer gelip baktılar ve yama yaparak kovuğu kapattılar. Biz Saraylı Mahallemizi Saraylı yapan dev çınar ağacımız. Yazın Ağustos sıcağında bile Gölcük yanarken insanlar buraya serinlemeye geliyor. Sanki burada doğal bir klima varmış gibi çok serin oluyor. Hoş sohbetler burada çınarın dibinde yapılıyor. Hıdrellez veya diğer festivallerimiz yine bu çınarın altında düzenleniyor. Bu çınar gerçekten buraya ayrı bir ahenk katıyor.\" dedi. \'ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYORUZ\' Çınar ağacının altının yaz aylarında serin olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Namık Gürel, \"Dev çınar ağacının altı yaz aylarında serin oluyor.Akşamları özellikle gençler altında çay içip sohbet ediyorlar. Burada bir doğal klima oluşuyor. Özellikle akşamları çok kalabalık oluyor ve düğün, derneklerimiz de bu çınar altında oluyor. Burada oturduğunuzda çok serin bir nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Pazar günleri başka şehirlerden gençler geliyor. Adeta hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyoruz. Dağları motorla geziyorlar veya yürüyüş yapıyorlar. Sonra da burada çınarın altında serinliyorlar.\" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Recep Dinçay ise vaktinin çoğunu çınar ağacı altında geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Çınarın altında oturuyoruz. İstirahat ediyoruz. Çok güzel bir köyümüz var. Buraya bir gelmeyen bir de gelen pişman. Buraya gelip görmeyen güzelliklerinden mahrum kalıyor. Gelen de çınar altına oturup tembellik yapıyor. Birçok insan çınar ağacı ve köydeki eski evlerin fotoğraflarını çekmek için geliyorlar.\"