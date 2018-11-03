(Görüntülü) Bilirkişi, görüntülerdeki darbecilerin kimliklerini belirledi (TEM daire başkanı ve koruması)

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY\'nin darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı\'nın Beştepe Karargâhı\'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı dava dosyasına, olay günü dijital verilerin incelendiği bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporunda, özel harekât polislerinin nizamiyedeki çatışmada yaralı yakaladığı darbecilerin, eski Üsteğmen İsmail Nefes ile eski Yüzbaşı Veli Köse olduğu kaydedildi. Jandarma Genel Komutanlığı\'nın Beştepe Karargâhı\'nda, FETÖ/PDY\'nin darbe girişimi sırasında 16 Temmuz sabahı yaşananlarla güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi raporu, davanın görüldüğü Ankara 23\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin tespit ettiği tüm sanıklarla ilgili ayrıntılı analiz yapılan raporda, darbe girişimi sabahı özel harekât polislerinin nizamiyede çıkan çatışmada yaralı yakaladığı darbeci askerlerin eski Üsteğmen İsmail Nefes ile eski Yüzbaşı Veli Köse olduğu belirtildi. Görüntülerde, 16 Temmuz sabahı 05.33 sıralarında özel harekât polislerinin zırhlı araçlarla nizamiye önüne geldikleri görülüyor. Bu sırada nöbet kulübesinde eski Üsteğmen İsmail Nefes ve eski Yüzbaşı Veli Köse bekliyor. Polisin operasyon için hazırlık yaptığı görülürken, zırhlı araçlardan birinden nöbetçi kulübesine ateş açılıyor. Bu sırada Nefes ve Köse kulübeden kaçarak duvar dibine doğru kaçıyor. Bir süre sonra zırhlı araçlar nizamiye kapısını devirerek içeri giriyor. Arkasından çok sayıda polis ellerinde silah içeri giriyor. SÜRÜNEREK DIŞARI ÇIKIYOR Polisin içeri girdiği anda açılan ateşle yaralandığı anlaşılan İsmail Nefes, sürünerek dışarı çıkıyor ve güvenlik güçleri tarafından teslim alınıyor. Bir süre sonra yaralanan Veli Köse\'nin de olay yerine çağrılan ambulansa konularak hastaneye götürüldüğü görülüyor. Bilirkişi raporunda, o gece darbeciler tarafından rehin alınıp başından vurularak ağır yaralanan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruması Hasan Gülhan\'ın infaza götürülürken kameralara yansıyan görüntüleri de yer aldı. BAZI KAMERALAR DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ Bilirkişi raporunda, karargâhta bulunan sanıklarla ilgili ayrıntılı kamera görüntüleri analiz edilirken, bazı güvenlik kameralarının, şüpheliler veya güvenlik güçleri tarafından devre dışı bırakıldığı belirtili. Bu nedenle bazı kameraların incelenmesinin mümkün olmadığı belirtilen raporda, \"Yetersiz ışık, düşük çözünürlük ve şahısların kameraya olan mesafelerinin uzaklığı sebebiyle bazı şahısların teşhise esas görüntülerine rastlanılmamıştır\" değerlendirilmesi yapıldı.