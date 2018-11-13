(Görüntülü) Bilim adamları araştırdı; Van Gölü için yeni bir tür balık

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Gölü\'nde, İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi tarafından bulunan yeni balık türüyle ilgili Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde (YYÜ) kurulan araştırma ekibinin çalışmalarının ilk sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Araştırma ekibinin yaptığı sualtı dalışlarıyla ortaya çıkan ilk bilgilere göre tespit edilen balığın, Van Gölü için yeni ve Oxynoemachailus genusuna ait bir tür olduğu tahmin ediliyor. Van Gölü’nde inci kefali dışında yeni bir balık türünün bulunması üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ın talimatıyla bir araştırma ekibi kuruldu. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi öncülüğünde Prof. Dr. Fazıl Şen\'in başkanlığında Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'nden Prof. Dr. Mahmut Elp, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'nden Doç. Dr. Yaşar Özvarol, YYÜ Su ürünleri Fakültesi\'nden Doç. Dr. Ertuğrul Kankaya, Dr. Öğr. Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ve Arş. Gör. Ahmet Sepil’den oluşan bir komisyon kuruldu. BALIĞIN YAŞADIĞI YERİ JANDARMA TESPİT ETTİ Çalışmaların sürdürülebilmesi için balığın bulunduğu yerin tespitinde Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan\'ın görevlendirmesi ile Van İl Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi ile çalışmalara başlandı. Araştırma komisyonu yaptığı çalışmaların ardından; Van Gölü\'ndeki dikitlerin varlığının 1990\'lı yıllardan itibaren çeşitli bilimsel çalışmalarla kayıt altına alındığını belirtti. Çalışma alanı olan ilgili dikitlerin Van\'ın Edremit ilçesi açıklarında bulunduğu ve bu çalışmalar kapsamında farklı günlerde üç dalış gerçekleştirildiği belirtildi. \'BULUNDUĞU BÖLGEDEN UZAKLAŞMADAN GİRİNTİLERDE YAŞIYOR\' Çalışmalar kapsamında su altında keşif dalışları sırasında fotoğraflamalar ve video çekimlerinin gerçekleştirildiği ve ilgili alanın farklı su özelliklerine sahip olduğu düşünülen bölgelerinden su numuneleri alındığı açıklandı. Dikitlerde yapılan incelemede girinti çıkıntılar arasında ve oyuklardan uzaklaşmadan yaşayan balık türünün varlığının tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi: GÖL İÇİN YENİ BİR TÜR \"Gözlenen bu balık türünün daha önce varlığı bilinen inci kefali türü olmadığı görülmüştür. Dolaysıyla gözlenen tür Van Gölü için yeni bir türdür. Bu balığın \'Oxynoemachailus genusuna\' ait bir tür olduğu düşünülmektedir. Dikitin farklı noktalarında bulunan fauna ve flora örnekleri ile dip çamuru alınmış, bu örnekler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Su Kalitesi ve Su Kirliliği Laboratuvarı ile Balıkçılık Biyolojisi Laboratuvarı’na getirilerek incelemeler başlatılmıştır. Laboratuvarda mikroskop altında yapılan ön incelemede bitkiler arasına yerleşmiş mikro boyutta omurgasız canlıların varlığı tespit edilmiştir. Alınan dikit ve su örneklerinde mevcut olan bitki ve omurgasız canlıların tür teşhisinin yapılabilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir. Sualtı dalış ekibinin yaptığı gözlemler neticesinde dikitlerin çok kolay tahrip olduğu ve temas edildiğinde kolaylıkla kırılarak çok ufak parçalara ayrıldığı belirtilmiştir. Yapılan bu sualtı dalışları ile birlikte elde edilen bilgiler neticesinde çalışmanın proje haline getirilmesi, böylelikle Van Gölü’ndeki dikitlerdeki canlı yaşamı hakkında daha geniş bilgi edinilmesi planlanmaktadır.\"