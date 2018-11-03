(Görüntülü) Bilek güreşçisi Ümran, hem sağ hem de sol kolda dünya şampiyonu (2)

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA) - ESKİŞEHİRLİ Ümran Keser (21), Antalya\'da düzenlenen Dünya Bilek Güreş Şampiyonası\'nda 55 kiloda hem sol hem de sağ kolda birinciliği kazandı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve bilek güreşinde milli sporcu Ümran Keser 2 altın madalya ile ülkeye döndü. Ümran, geçen Ekim ayında Antalya\'da düzenlenen ve 61 ülkeden 1350 sporcunun katıldığı 40\'ıncı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda iki dalda birincilik aldı. 5 DÜNYA, 3 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR Şehit Anıl Gül Spor Salonu\'nda antrenör Şener Arslan gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Ümran Keser, bilek güreşi sporuna 8 yıl önce babasının isteği üzerine başladığını anlattı. Bugüne kadar 5 Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğunun olduğunu söyleyen Keser, \"Avrupa ve dünya ikinciliklerim, üçüncülüklerim, Türkiye şampiyonluklarım da var\" dedi. \'KADINLARIN DA YAPABİLECEĞİ BİR SPOR\' Ümran Keser, kadın sporcuların, erkeklere özgü gibi algılanan birçok dalda başarılı olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Birçok sert branşlarda çok başarılı kadın sporcularımız var. Bilek güreşi de onlardan birisi aslında. Başta kadınlar ön yargıyla yaklaşıyordu ama artık bilek güreşini kadınlar daha çok tercih etmeye başladı. Spor herkesin hayatında olmalı. Bilek güreşi de kadınların yapabileceği bir spor. Antrenmanlarımız ağır oluyor. Sonuçta profesyonel bir platform. Haftada 4 gün antrenman yapıyoruz. Ne kadar zor olursa o kadar da güzel oluyor başarı. Mezun olduğumda öğretmenlik yapmayı düşünüyorum.\" \'ERKEKLER YENİLİNCE BOZULUYOR\' Üniversitedeki bazı erkek arkadaşlarının bilek güreşçi olduğunu öğrendiklerinde kendisiyle bilek güreşi yapmak istediklerini belirten Ümran Keser, \"Okulda, bilek güreşçisi olduğumu duyunca bilek güreşi yapmak isteyen çok arkadaşım oluyor. Özellikle erkekler. Ama artık yapmıyorum çünkü yendiğim zaman bozuluyorlar. Kimseyi de rencide etmek istemiyorum. O yüzden artık yapmama taraftarıyım\" diye konuştu. Ümran Keser 4-5 ay sonra Türkiye Şampiyonası sonra da Avrupa Şampiyonası\'nın olacağını belirterek, \"Antrenmanlarımıza kaldığımızdan yerden devam edip yine ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız\" dedi. \'SAĞ VE SOL KOLDA ŞAMPİYON OLAN TEK SPORCUMUZ\' Bilek Güreşi Milli Takım antrenörlüğünü yapan Şener Arslan da, \"Ümran, sağ ve sol kolda dünya şampiyonu oldu. Bu da düzenli antrenman yapmanın bir sonucu. Ümran, Türkiye Milli Takımında sağ ve sol kolda şampiyon olan tek sporcu. O nedenle Eskişehir olarak gururluyuz. Milli takım antrenörü olarak bundan daha büyük bir mutluluk olamaz\" ifadelerini kulandı.