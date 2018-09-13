T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bilecik'te 3 Afgan mülteci bıçakla yaralandı

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te Afganistanlı iki mülteci grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

13 Eylül 2018 02:45

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te Afganistanlı iki mülteci grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. 

Olay akşam saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi Leylak Sokak\'ta meydana geldi. Afgan uyruklu iki grup arasında henüz sebebi bilenmeyen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla Omid Rahimi, Noor Ahmed ve Abdullah Ahmazey\'i çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, 3 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİLECİK DHA BİLECİK AfganistanlıPaşa Mahallesi Leylak SokakAfganOlaydaOmid Rahimi Noor AhmedAbdullah AhmazeyYaralılarBilecik Devlet HastanesiPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24