(Görüntülü) Bilal Erdoğan'dan bor eleştirisi

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi mitinglerde yaptığı konuşmalarda gençlere yönelik projelerden söz edemediğini belirterek, \"Bu gençliğin önüne hangi projeyle çıkıyorsunuz? Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini öğrendik. Borcam projesi var. Evlerimizde kullanıyoruz ya. Bor karışımlı camdan üretilen sıcağa dayanıklı cam\" diye konuştu.



Zonguldak\'ın Liman Caddesi\'nde gerçekleştirilen TÜGVA Gençlik Vakfı Zonguldak Abdullah Tayyip Olçok Eğitim Merkezi\'nin açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Özcan Ulupınar ve Faruk Çaturoğlu sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vakıf üyeleri katıldı. Kur-an\'ı Kerim okunmasının ardından konuşan Bilal Erdoğan, savunma sanayisinde Amerika\'nın tabancasına, tüfeğine muhtaç olan bir Türkiye\'den, bugün kendi piyade tüfeğini yapan, kendi savaş gemisini, kendi tankını yapan, kendi insansız hava aracını, kendi helikopterini yapan bir Türkiye\'nin olduğu söyledi. Muhalefi, gençlere yönelik proje üretememekle ve yapılan hizmetleri görmezden gelmekle eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:



\"Bu ülkede bunları yapanları gericilikle yaftalayanlar, alternatif olarak sadece yapılanları yapmamayı önerdiler. Birinci köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler, ikinci köprüyü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler. Üçüncü köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler. Hatırlayın Gezi kalkışmasını. Üçüncü havalimanının yapılmamasını teklif ettiler. Kanal İstanbul\'un hala yapılmamasını teklif ediyorlar. Peki bu gençliğin önüne hangi projeyle çıkıyorsunuz. Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini öğrendik. Borcam projesi var. Evlerimizde kullanıyoruz ya. Bor karışımlı camdan üretilen sıcağa dayanıklı cam. Bir tanesi borcam projesi. 68\'den beri Türkiye\'de üretiliyormuş meğer. Hem de CHP\'nin ortak olduğu İş Bankası\'nın şirketi tarafından ama haberi yok. Ama onun sayesinde millette öğrendi. Şimdi borla ilgili ülkemizde ciddi çalışmaların AR-GE\'lerin yapıldığını çok ileri teknolojik ürünlerde dahi kullanılacak AR-GE bugün yapılıyor. Ama yapılmayacak gibi konuşuyor. Neden? Acaba bunlardan haberi olmayan vatandaşın kafasında bir bulanıklık oluşturabilir miyim. Yani ne olacak? At bir yalan inanan olursa işte partisinde kalacak kadar bir oy kazanır mıyım ümidiyle demek ki. Çok basit ve ucuz siyaset. Yazık günah.\"



\'İTALYA\'DA ULTRASON İÇİN 3 AY SONRAYA RANDEVU VERİLDİ\'



Bilal Erdoğan, Türkiye\'de son 15 yılda sağlık sisteminde gerçekleştirilen reformlara da değindi. Sağlık sisteminin nereden nereye geldiğini İtalya\'da yaşadığı dönemden örnek vererek anlatan Erdoğan, \"Bu ülkede 18 yaşından küçük çocuklar ücretsiz tedavi görecek diyor. Öyle olduğunu bilmiyorlar. Bu ülkede sağlık sistemi nerelerden nerelere geldi. Bendeniz İtalya\'da 3-4 yıl yaşadım. Bir ultrason için 3 ay sonrasında randevu verdi İtalya. Çok gelişmiş İtalya\'dan bahsediyoruz. Bugün elhamdülillah ülkemizde emarından ultrasonuna hemen telefondan randevunuzu alıp gidiyorsunuz. Yani Türkiye\'nin gerçeklerini ya bilmiyor ya da bilmeyen insanları yalanlarla aldatmaya çalışıyor. Gençlerimiz böyle uçuk hikayelerle, uyduruk yalanlarla vatandaşımı kandıranlara değil, yaptıklarıyla, cesaretiyle, dimdik duruşuyla ülkemizi geleceğe taşıyanları önüne almalıdır.\" diye konuştu.