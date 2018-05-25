(Görüntülü) Bilal Erdoğan: TÜGVA'nın amacı, geçmişiyle barışık ama gerici değil, ilerici bir gençlik

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu ve Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Vakfımızın temel motivasyonu, istikameti, gençlerimizin değerlerimizle donanarak ve kuşanarak yetişmesini sağlamak. Geçmişinden kopuk değil, geçmişiyle barışık, geçmişini tanıyan, bilen bir gençlik ama elbette gerici bir gençlik değil, ilerici bir gençlik, aydınlık bir gençlik dedi. Bilal Erdoğan, TÜGVA\'nın Nevşehir Şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Ebubekir Gizligider ve Mustafa Açıkgöz, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, davetliler ve gençler katıldı. Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, TÜGVA\'nın, teşkilatlanmasıyla güçlü bir vakıf olduğunu belirterek, Vakfımızın temel motivasyonu, istikameti de, gençlerimizin değerlerimizle donanarak ve kuşanarak yetişmesini sağlamak. Geçmişinden kopuk değil, geçmişiyle barışık, geçmişini tanıyan, bilen bir gençlik ama elbette gerici bir gençlik değil, ilerici bir gençlik, aydınlık bir gençlik, dünyayı tanıyan, bilen, dünya çapında iddia sahibi bir gençlik, Türkiye\'nin geleceğinde söz sahibi bir gençlik. Türkiye Gençlik Vakfı, bunun için mücadele ediyor ifadelerini kullandı. Erdoğan, ailelerin güvenerek çocuklarını TÜGVA\'ya gönderebileceklerini de vurgulayarak şunları kaydetti: Bu nedenle, ailelerimizin çocuklarını güvenerek emanet edebilecekleri, buradaki programlara, kitap okuma halkalarına, kamplara, yaz okullarına, kurslara, derslere katılmak üzere gönderebilecekleri bir vakıf. Her yıl yurdun dört bir yanında yaz okullarıyla ve kamplarıyla ortaokul, lise ve üniversite gençlerimize yönelik birçok faaliyetler yapılmakta, yürütülmekte. İnşallah yine bir yaz arefesindeyiz ve tüm gençlerimizi yaz okullarımıza, kamplarımıza katılmaya Nevşehir\'den de davet ediyoruz. Nevşehir ve bütün ilçelerinde de vakfımız faaliyetlerini güzelce yapar. Böyle Nevşehir\'in çok merkezi bir yerinde hem kitap cafesi hem de dersliklerinin bulunduğu güzel bir yerin açılışını yapmış oluyoruz. Bütün emeği geçenlere, belediyemize, sivil toplum kuruluşlarına, yardımseverlere çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bu açılışın, bu gibi çalışmalar yapan başka kuruluşlara da örnek olmasını diliyorum. Bilal Erdoğan, açıklamalarının ardından gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü\'ne geçerek buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.