(Görüntülü) Bilal Erdoğan milli sporlarda başarının artması için destek istedi (3)

SPORDA ALT YAPIYA ÖNEM Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı\'nın ikinci oturumunda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor endüstrisi ve spor ekonomisinin üzerine koordineli çalışılması gereken bir alan olduğunu ifade etti. Yerli ve milli üretim temalı toplantılar gerçekleştirerek işbirliğini projelendirmeye başladıklarını anlatan Kasapoğlu, MÜSİAD\'ın bu işe dahil olmasıyla işbirliğinin daha da hızlanacağını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu: \"İzmir\'de sporun alt yapısına yönelik çalışmalarımız var. Futbolla ilgili çok ciddi çalışmaları olan Altınordu Spor Kulübü\'nü ziyaret ettik. Altınordu takımı ülkemize ihracat noktasında ciddi kazanımlar sağladı. Bakanlık olarak alt yapıya verdiğimiz önemi dile getirmek adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Tesisleşme noktasında ve üretimde Türkiye\'nin tüm bölgelerinden spora kazandırdığı ciddi getirileri olan bir kulüptür. Bakanlık olarak gerek Altınordu Kulübü\'nü gerek üretimi önemseyen külüpleri teşvik edeceğiz.\" \"TESİSLEŞMEDEKİ AÇIK KAPANDI\" Son 15 yılda sportif tesisleşme noktasında ve yatırımlar konusunda önemli gelişmeler kat edildiğin ifade eden Bakan Kasapoğlu, \"Tesisleşmede dünya ortalamasının üzerindeyiz. Ülkemizde 5 bine yakın tesis var. Hemen hemen her ilçede tesis var. Yaş ortalaması itibariyle dünyanın en genç tesisleri bizde. Türkiye genelinde son 15 yılda 30\'dan fazla stadyum tamamlandı. Dünyanın en yeni, en iyi stadlarını yaptık. 3 bine yakın mahallede futbol, basketboldan oluşan spor alanlarımız var. Sporun tabana yayılması için tesisleşmeye önem verdik. 2000\'li yılların başındaki açık kapanmış oldu. Ancak bunu sportif başarıyla kıyasladığımızda pozitif bir ifadede bulunamayız. Bunun için sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte yapabiliriz\" dedi. Sportif organisazyonlar konusunda Türkiye\'nin çok iyi bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz hafta düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası\'nın 10\'uncu etabının 150\'den fazla televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlandığını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu spor ekonomisi konusunda ileri bir noktada olunmadığını söyleyerek \"Onca imkana rağmen demekki birşeyler eksik. İşbirliği ile bu açığı kapatabiliriz. En kısa sürede bakanlık öncülüğünde bu eksiği kapatacağız\" diye konuştu. Sporun sosyo ekonominin dışında siyasete de etki eden bir konu olduğunu anlatan Kasapoğlu, spor ürünleriyle ilgili bir kar konusunun ön plana çıktığını kaydetti. Kasapoğlu şunları söyledi: \"Spor endüstrisinin yıllık büyüklüğünün 1 trilyon doların üzerinde olduğuna dair rakamlar var. Ancak bu konudaki veriler çok net değil. Sporla ilgili gıda harcamaları 50 milyar dolara yakın, spor malzemeleri 100 milyara dolara yakın. 60 milyara yakın ise spor yayıncılığı harcaması var. Ülkemizdeki spor endüstrisinin büyüklüğü 15 milyar dolar olarak ifade ediliyor.\" TRANSFER YERİNE ÜRETİM Futbolun spor ekonomisinin en büyük oyuncularından biri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, \"Transfer yerine üretimi öncelikli hale getirerek yol almalı ve yeni yetenekleri keşfetmeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yetenek taramasına başladık. İlkokullarda birinci sınıftan itibaren çocukları testlere tabi tutuyor ve spor branşlarına yönlendiriyoruz. Yaklaşık 500 bine yakın çocuğun yetenek taramasını gerçekleştirdik. Çok elit sporcuların uluslararası başarıları için, çocuklarımızı özel yetiştirme programlarına tabi tutmayı düşünüyoruz. Ülkemizin geleceği açısından ümit taşımamız gereken bu projeye sizin de katkılarınızı bekliyoruz\" dedi. Dünyadaki birçok spor dalının Amerika ve Avrupa menşeyli olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, bu hegamonyayı delen Uzak Doğu ülkeleri olduğunu söyleyerek \"Geleneksel sporlarımızın bu hegamonyayla mücadele adına önemli bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum. Geleneksel sporlara daha fazla destek olacağız. Sporu bir tekel haline gelmiş ülkelerin hegamonyasından kurtaracağız\" dedi. Devletin spor yatırımlarına büyük önem verdiğini anlatan Kasapoğlu, verimlilik noktasında bazı sorunlar bulunduğunu belirterek \"60\'a yakın branşa bakanlık olarak 500 milyon liralık harcama yapıyoruz. Sorunlarla mücadele için bu toplantıların önemi büyük. Tüm iş insanlarına katılımı nedeniyle teşekkür ederim\" diye konuştu.