(Görüntülü) Bıçaklar kurbanlıklar için bilenmeye başladı

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakla da tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşlar, Bıçakçılar Çarşısı\'nda bıçakçıların yolunu tuttu. Bayrama sayılı günler kala Bıçakçılar Çarşısı\'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Kurbanlık kesimi için vatandaşların bıçaklarını bileletmek ya da yeni bıçak almak için çarşının yolunu tutuyor. Çarşı esnaflarından Ahmet Kaya, bayrak öncesi yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Bıçak bilenmesinin de yapılması kadar önemli olduğunu ifade eden Kaya, Bayrama sayılı günler kaldı. İnsanlar hayvanlar eziyet görmesin diye bıçaklarını biletmek için bize getiriyorlar. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Günlük ortalama bu çarşıda 1 bin civarında bıçak biliyoruz. Bıçakların güzel bir şekilde bilenip bilenmediğini bıçağın tırnağın üzerine sürtüldüğünde hiçbir takılma yapmadan kayması ve iz bırakmaması ve takılmadan kağıt kesilmesiyle test edilebilir dedi. Şanlıurfa?da tezgahlarda yerini alan bıçaklar 5 ile 50 lira arasında satışa sunulurken, bileletmek için de 2 ile 5 lira arasında para talep ediliyor.