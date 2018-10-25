(Görüntülü)  Bıçak merakı, kılıç ustası yaptı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde inşaat ustası Süleyman Civelek (62), bıçak merakı yüzünden kılıç üretimine başladı. Civelek, \"Bergama\'da antikacıda bıçak baktım, hoşuma gitti. Fakat antikacı bıçağa bakmam için izin vermedi. O günden sonra kılıç yapmaya başladım\" dedi.



Burhaniye\'de inşaatlarda usta olarak çalışan Süleyman Civelek, gençlik yıllarındaki bıçak merakıyla birlikte kılıç ustası oldu. O dönem İzmir\'in Bergama ilçesindeki bir antikacıda gördüğü bıçağı eline almasına dükkan sahibinin izin vermemesine kızan Civelek, bu olaydan sonra kılıç yapmaya karar verdi. 5 çocuk babası Süleyman Civelek, 20\'nin üzerinde kılıç ve hançer üretti.



Kılıç üretimi sırasında dinlendiğini anlatan Civelek, \"Ben inşaat ustasıyım. Fakat bende yıllar önceden başlayan eski bıçak merakı vardı. Günün birinde Bergama\'da bir antikacıda bir bıçak baktım, hoşuma gitti. Fakat antikacı bıçağa bakmam için izin vermedi. O günden sonra kafama taktım. Ben kılıç yapacağım, dedim. Ondan sonra kılıç yapmaya başladım. Aşağı yukarı 20\'nin üzerinde kılıcım var. Osmanlı padişahlarının kılıçlarını ve hançerlerini yaptım. Hepsine çok özendim. Bu işi çok sevdim. Kafamı dinlendiriyorum bunlarla. Çok güzel kılıçlar yaptım. Birkaç tane satabildim. Diğerlerini de satmaya çalışıyorum. Satabilirsem daha çok üretmek istiyorum\" dedi.



