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(Görüntülü) Beytüşşebap'ta X-Ray'lı seçim güvenliği

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde sandık kurulan bir liseye girişte, güvenliğin sağlanması amacıyla X-Ray cihazı konuldu

24 Haziran 2018 19:26

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde sandık kurulan bir liseye girişte, güvenliğin sağlanması amacıyla X-Ray cihazı konuldu. Cihazın, okulun hükümet konağı ve adliye lojmanlarının yakınında olması nedeniyle konulduğu belirtildi. Beytüşşebap Lisesi\'nde oy kullanan seçmenler, okul girişine polisler tarafından kurulan X-Ray cihazından geçtikten sonra okula alındı. Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan lisenin hem hükümet konağı hem de adliye lojmanlarının hemen yanında olduğu için böyle bir güvenlik önlemi alındığı belirtildi.

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