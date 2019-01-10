(Görüntülü) Beytüşşebap'ta tek katlı ev ve araçlar kara gömüldü

Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağış nedeniyle ilçedeki tek katlı evler kara gömüldü.



Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 10 gündür aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim yapılamıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki tek katlı evler kara gömüldü. Evlerin yanı sıra araçların da kara gömüldüğü ilçede, kar hayatı felç etmiş durumda. Evleri kara gömülen ilçe sakinleri, çatılarda çökme meydana gelmemesi için kar birikintilerini imkanlarıyla temizliyor. İlçe merkezindeki sokak ve caddelerinde biriken kar ise belediye ekiplerince kamyonete yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor.



Önceki yıllara göre daha sert bir kışı yaşayan Beytüşşebap\'a bağlı köy yolları da ulaşıma kapanmış durumda. Kaymakamlık bünyesinde İlçe Özel İdare\'nin karla mücadele ekiplerinin yol açmalarını zor şartlar altında sürdürüyor.

