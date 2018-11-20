(Görüntülü) Beytüşşebap'ta şehit mezarlarına bakım

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesindeki mezarlık içerisinde bulunan şehit mezarları kaymakamlık tarafından onarılarak, çevresi mermerle kaplandı. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, çeşitli yılarda teröristlerle girdikleri çatışmalarda ve tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesiyle şehit düşen sivil ve köy korucularının mezarlarını onararak, mezar çevresini mermerle kapladı. Kaymakam Pendik, tamamlanan mezarları, Mevlit Kandili gününde ziyaret ederek, ruhlarına Fatiha okudu. Kaymakam Pendik\'e, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yasin Sarıkaya, İlçe Emniyet Amiri Oğuz Olgun ve kurum amirleri ve şehit yakınları da eşlik etti. Kaymakam Pendik ve beraberindekiler, Ali Çavuş Mahallesi ve Yatılı Oluş mezarlıklarında bulunan şehitler için ayrı ayrı Fatiha okudu. Mezarlıkta kısa bir konuşma yapan Kaymakam Pendik, şehit olan güvenlik korucuları ve sivil vatandaşların mezarlarını ilçeye yakışır bir hale getirdiklerini, şehitlere duyulan minnet duygularıyla her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirterek, \"İlçemizde hain terör örgütü tarafından şehit edilen sivil vatandaşlarımızın Beytüşşebap Belediyesi tarafından şehitlerimize yakışır hale getirilen mezarlarını ziyaret ederek şehitlerimize dua ettik. Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü görmek isteyenler, buradaki sivil şehitlerimizin mezarlarına gelsin, baksınlar. Burada yaşlı, çocuk ve kadın demeden vatandaşlarımızı şehit ettiler. 3 ve 4 yaşında yanarak şehit olan bu çocuklar, hainlerin zihniyetini ortaya koymaktadır. Şimdi sözde barış, demokrasi ve insan hakları söylemleri ile ortaya çıkan terör örgütünün uzantıları, maalesef ki gerçekleri gizleme gayretindedirler. Adı ister PKK olsun, ister YPG olsun ve söylemleri de sözde barış ve insan hakları olsun ama bütün bu gayretler, bu alçakların bebek katili olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Malumunuz PKK uzantısı oluşumlar, belediyeler, başka yerlerden emir aldıkları için sivil şehitlerimizin mezarları sahipsiz kalmışlardı. Şehitlerimiz için hiçbir çalışma yapmamışlar, belediyelere kayyum olarak atanmamızla şehitlerimize yakışır bir şekilde, mezarları uygun hale getirdik\" dedi.