(Görüntülü) Beytüşşebap'ta kar yağışı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı, ilçe merkezi beyaza büründü. Beytüşşebap\'ta 2 gün boyunca etkili olan yağmur, dün akşamdan itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Karla birlikte ilçe beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. İlçe sakinleri, araçlarını ve iş yerlerinin önünü kardan temizlemek için çalışma başlattı. Tek katlı evlerde yaşayanlar da damlarını temizlemek için elerine aldıkları küreklerle kar yığınlarını temizledi. Metin Ataman, bu yıl kar yağışının erken başladığını, meyve ağaçlarının bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirterek, \"Sonbaharı yaşamadan kışa girdik. Ağaçlarda hala meyveler var. Soğuk hava meyve ağaçlarını olumsuz yönde etkileyecek\" dedi. Karayolu İlçe Şube Şefi Musa Aykut ise yolların kapanmadığını ifade ederek, \"Sadece Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde karayoluna heyelan düşerek kısa süreliğine aksamalar yaşandı. En kısa sürede yola gelen çamurlar temizlenerek, yol ulaşıma açıldı. İlçe merkezi ile köyler ve diğer iller arasında herhangi bir aksama şimdilik yok\" diye konuştu.