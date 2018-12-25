(Görüntülü) Beytüşşebap'ta 35 kişilik geçici işe bin 385 başvuru

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde, kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 385 kişi başvurdu. Beytüşşebap\'ta 35 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici iş için İŞKUR\'a, bin 385 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin noter kurasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine 75\'inci Yıl İlkokulu\'nda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kurayla işe alınacak 35 kişi belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar, sevinirken, çıkmayanlar ise üzüldüğünü söyledi.