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(Görüntülü) Beyoğlu'nda yangın; engelli Suriyeli kadın ağır yaralandı

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL (DHA)-BEYOĞLU'nda iki katlı evde çıkan yangında engelli Suriyeli kadın alevlerin arasında kaldı

28 Aralık 2018 01:03

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL (DHA)-BEYOĞLU\'nda iki katlı evde çıkan yangında engelli Suriyeli kadın alevlerin arasında kaldı. Oğlu tarafından kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Ghada Elsit Sham\'ın dumandan etkilendiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokakta bulunan iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında içeride bulunan engelli Suriyeli Ghada Elsit Sham ve oğlu dumandan etkilendi. Engelli kadın oğlu tarafından dışarıya çıkarılırken, alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye, sağlık ve polise haber verdi. Engelli Sham\'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen Sham\'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken, yangın nedeniyle sokak içerisinde kısa süreli panik yaşandı. \"ENGELLİ KADIN TAMAMEN KENDİNDEN GEÇMİŞTİ\" Görgü tanığı Doğan Tepe \"Geldiğimizde kadının yerde yattığını gördüm. Engelli kadın tamamen kendinden geçmişti. İtfaiye ve ambulansa haber verdik. Geldiler, götürdüler. Kadının durumu iyi değildi çünkü baya içeride kalmış. Elektrik sobası yatağın üzerine düşmüş\" diye konuştu.

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