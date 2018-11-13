T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) BEYOĞLU'NDA TRAFİK TARTIŞMASINDA ZABITA AMİRİ BIÇAKLANDI (2)

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) Beyoğlu'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı

13 Kasım 2018 21:51

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) Beyoğlu\'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken arkadaşı tarafından hastanye kaldırılan zabıta amirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, Bademlik mevkii Haliç Köprüsü katılımı trafik ışıklarında 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde zabıta amiri olan Kadir Çankır ve arkadaşı araç ile seyir halindeyken Bademlik ışıklarda başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen sürücü, zabıta amirini sırtından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından saldırgan aracı ile kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı zabıta ise, yanında bulunan arkadaşı tarafından kendi araçlarına bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, aracının plakasını belirlediği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraEREN Murat DELİKLİTAŞDHA BeyoğluKadirSaldırganOlay BademlikHaliç KöprüsüBüyükşehir BelediyesiBademlikTartışmanınOlayınYaralıOkmeydanı EğitimAraştırma HastanesiYaralının
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24