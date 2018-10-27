T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Beyoğlu'nda taksinin çarptığı turist yaralandı

Zeki GÜNAL / İstanbul, (DHA) - BEYOĞLU'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen turiste taksi çarptı

27 Ekim 2018 20:23

Zeki GÜNAL / İstanbul, (DHA) - BEYOĞLU\'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen turiste taksi çarptı. Kaza, Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Bir taksi, yolun karşısına geçmek isteyen Azerbeycan uyruklu Pegu Mardani\'ye çarptı. Kazada, Mardani yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardani, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zeki GÜNALDHABEYOĞLUKaza Beyoğlu Gümüşsuyu MahallesiCaddesiBirAzerbeycanPegu MardaniKazada MardaniSağlıkMardani Taksim EğitimAraştırma HastanesiTaksiTaksim Polis Merkezi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24