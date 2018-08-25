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(Görüntülü) Beyoğlu'nda korkunç cinayet: gasp edildikten sonra boğazı kesilerek öldürüldü

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'NDA Esra A

25 Ağustos 2018 18:06

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU\'NDA Esra A. adını kullanan travesti, oturduğu apartmanın giriş kapısının önünde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Olay İstiklal Caddesi, Sadri Alışık sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Esra A. adını kullanan travesti , oturduğu apartmanın girişinde eli bıçaklı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Esra A.\'yı gasp etmeye çalışan saldırganla Esra A arasında boğuşma yaşandı. BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ Cep telefonu ve bir miktar parayı almayı başaran saldırgan, kendisine karşı koyan Esra A.\'nın boğazını keserek olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde apartmanın giriş kapısına yığılan Esra A için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede boğazı kesilen Esra A.\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri çevrede ve apartmanda delil incelemesi yaptı. Olayın duyulmasının ardından Esra A.\'nın arkadaşları da olay yerine geldi. OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Esra A.\'nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Yenibosna\'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. fotoğraflı

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