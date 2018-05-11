T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Beyoğlu'nda ibretlik görüntüler

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda sokakta yaşayan 4 gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi

11 Mayıs 2018 18:23

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU\'nda sokakta yaşayan 4 gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi. Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle kaplı, yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredekiler tarafından farkedildi. Bir seyyar satıcı, \"Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar. Belediye bunları toplayıp bir kampa almıyor. bunlara sahip çıkılmıyor, evleri yok, sokakta yaşıyorlar\" dedi. BONZAİ HAZIRLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ. KAMERAYI GÖRÜNCE UZAKLAŞTI Birkaç saat sonra yine aynı yerde bonzai kullanımı sonrası kendinden geçen ve yerde yatan 4 genç görüldü. Bir başkası da aynı yerde bonzai hazırlarken görüntülendi. Kamerayı görünce de uzaklaştı. Bu arada kaldırımda yürüyen kişiler bazıları yolunu değiştirirken, çoğu kişi de yerde yatanlara aldırış etmedi, yoluna devam etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zeki GÜNALİSTANBULDHA BEYOĞLUDolapdere Caddesi Taksim MeydanıBirYatıyorlarKimsesizBelediyeBONZAİ HAZIRLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ KAMERAYI GÖRÜNCE UZAKLAŞTI BirkaçKamerayıBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24