(Görüntülü) Beyoğlu'nda hayvan barınakları pırıl pırıl

İSTANBUL, (DHA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından Cihangir Parkı?nda inşa edilen kedi ve köpek evleri, yapılan temizlik çalışması ile pırıl pırıl oldu. Profesyonel temizlik makineleri kullanılarak gerçekleştirilen çalışma ile 150 metrekarelik alan, tertemiz ve hijyenik bir yaşam alanına dönüştü.

Beyoğlu Belediyesi tarafındanCihangir Parkı?na inşa edilen kedi ve köpek evlerinde sokak hayvanlarına daha hijyenik bir yaşam ortamı sunmak için temizlik çalışması yapıldı. Temizlik markası Kärcher?in2015 yılında başlattığı \'Hayvan Barınağı Temizleme Projesi\' kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile 150 metrekarelik alan temizlendi. Basınçlı yıkama makineleri, ıslak-kuru elektrik süpürgeleri ve zemin temizleme otomatlarıyla barınakları kirlerden arındıran ekipler, buharlı temizleme makineleri ile de derinlemesine temizlik yaparak ortamı dezenfekte etti.

?HASSASİYETİMİZ HER ZAMANKİ GİBİ DEVAM EDİYOR?

Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Metin Topcan, hayvanların yaşam alanlarının temizliğine çok önem verdiklerini belirterek, \"Hayvan barınaklarımızın temizliğine çok önem veriyoruz. Bu alanlar önce yıkanıyor, sonra buharlı sistemle buharlanıyor ve akabinde ise vakumlayıp temizleniyor. Ayrıca salgın hastalıkların önlenmesi için de ilgili makamlardan onayı alınmış ilaçlarla temizlik yapıyoruz. Hassasiyetimiz her zamanki gibi devam ediyor\" dedi.