(Görüntülü) Beyoğlu Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek verdi

İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU Belediyesi, AK Parti Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına yardımda bulunmak için bağış kampanyası başlattı. Uzun kuyruklar oluşturan AK Partili vatandaşlar Ziraat Bankası\'na kendi bütçelerince para yatırdı. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kararının alınmasının hemen ardından yoğun bir çalışma içine giren AK Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı, AK Parti Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına yardımda bulunmak için bağış kampanyası başlattı. Vatandaşlar Ziraat Bankası\'na kendi bütçelerince para yatırdı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra, Milletvekili Şirin Ünal, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve çok sayıda AK Partiye gönül veren vatandaş katılarak AK Parti Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdi. “PARAYI KENDİ CEBİMDEN VERİYORUM” Erdoğan’a destek vermeye gelen engelli vatandaş Hüseyin Çevik, \"Yatırdığım parayı kendi cebimden veriyorum. Helali hoş olsun. Onun sayesinde ikramiyesinden, engelli bakım parasına kadar her şeyi alabiliyoruz” dedi. “HER ZAMAN CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ” Müzeyyen Macar ise “Cumhurbaşkanımıza destek amaçlı buraya geldik. Her yerde, her şeyde cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Nerede olursa olsun” ifadelerini kullandı. “24 HAZİRAN’DA TÜRKİYE VAKTİ” Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, ”Cumhurbaşkanımızı desteklemek için buradayız. 24 Haziran’da Türkiye vakti. Bugüne kadar yapılanlar Türkiye’ye ciddi bir çıta koydu ama şimdi sıçrama vakti. Şimdi o yapılanların üzerine kat be kat koyma ve neticeleri daha hızlı alma vakti. Türkiye yeni idari mekanizmasıyla çok daha iyi yerlere varacaktır. Durmak yok, yola devam diyoruz” diye konuştu.