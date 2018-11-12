(Görüntülü) Beylikdüzü'nde Olta Balıkçılık Yarışması düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) -Beylikdüzü’nde Olta Balıkçılık Yarışması’nın 3’üncüsü düzenlendi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Denizde avlanan troller yerine sandalları ile çıkıp oltasıyla kendi ağı ile avlanan vatandaşlarımızın sayısı artsa inanın, denizdeki balığın bereketi de artar” dedi. Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması’nın 3’üncüsü Gürpınar Sahili\'nde yapıldı. Yoğun katılımın olduğu yarışmaya Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da destek verdi. “BİZ BEYLİKDÜZÜ HALKININ DENİZLE BAĞI OLMASINI ÇOK ÖNEMSEDİK” Başkan Ekrem İmamoğlu, denize bakınca ne kadar güzel bir ülkeye sahibiz diyerek, “Böyle güzel topraklarda yaşadığımızı hissetmek için çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. 80. ölüm yıl dönümüyle andığımız Mustafa Kemal Atatürk’e silah arkadaşlarına ve tüm vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Onlara layık olmak her yurttaş için en önemli unsur. Çok güzel bir coğrafyaya sahibiz ama denizle bağ kurmak konusunda sorunluyuz. Bundan 8 yıl önce Beylikdüzü’nün deniz kıyısı olduğunu bilmeyen bir yüzde 80’lik kısım vardı. Biz Beylikdüzü halkının denizle bağı olmasını çok önemsedik. Deniz araştırmaları için de çok önemli bir tekne yaptık o da bitmek üzere. Dalgıçlık eğitimi verecek ve aynı zamanda da denizaltı araştırmaları yapacağız. Denizde avlanan troller yerine sandalları ile çıkıp oltasıyla kendi ağı ile avlanan vatandaşlarımızın sayısı artsa inanın, denizdeki balığın bereketi de artar\" diye konuştu. Olta Balıkçılık Yarışması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış töreninin ardından başlayan yarışma, gün boyu devam etti. Beylikdüzü\'nün sahilleri \"Beylikdüzü Denizle Buluşuyor\" sloganıyla üçüncü kez hayat bulan Olta Balıkçılığı Yarışması\'na 18 yaş üstü, amatör-profesyonel balık tutma hobisi olan vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Hedef vurma yarışmasında birinci Ali Dağ 90 puan, ikinci Nurullah Efe 80, üçüncü ise Murat Bozkurt 40 puanla dereceye girdi.