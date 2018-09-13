(Görüntülü) Beylikdüzü'nde lüks araçtaki kadına silahlı saldırı (2)

Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ\'nde lüks araçtaki kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak\'ta saat 14.00 sıralarında lüks aracın önünü kesen silahlı saldırgan, sürücü Aslı Ç. (35)\'yi hedef aldı. Aslı Ç.\'nin lüks aracına 7 kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan birçoğunun vücuduna isabet ettiği Aslı Ç. ağır yaralandı. Aslı Ç.\'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Yaralı kadın, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit etti. İnşaat işleriyle uğraşan Aslı Ç.\'yi ortağı Erkan E\'nin vurduğu belirtildi. Erkan E. ile Aslı Ç. arasında alacak verecek meselesi olduğu kaydedildi. Polis kaçan saldırganı arıyor.