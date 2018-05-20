(Görüntülü) Beylikdüzü'nde “Gençlik İftarı” düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) – BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı etkinliklerle kutladı. Beylikdüzü’nde gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen “Gençlik İftarı” organizasyonunda bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen iftara ilgi büyük olurken, etkinliğe katılan gençleri aileleri de yalnız bırakmadı.





“HER İKİ GÜZEL DUYGUYU BİR ARADA YAŞAMANIN AKŞAMI”





Organizasyonlara katılan ve gençlerle tek tek ilgilenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 19 Mayıs’ın ramazana denk geldiğini ve bu akşamın bu iki güzel duygunun bir arada yaşamanın akşamı olduğunu belirtti. İmamoğlu, “Gençlerle iftarımızı açacağız. Daha sonra vatandaşlarımızın da katılımıyla coşkulu bir fener alayı yürüyüşümüz olacak. Hem ramazan içerisindeki güzel duygularımız, hem de gençlerin coşkusu uğurlu gelir, şanslı gelir ülkemize. Ülkemiz adına daha çağdaş, daha güzel bir gelecek adına bir arada, kol kola olabilmenin güzel bir anını yaşamak istiyoruz” diye konuştu.





Açılan oruçların ardından Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın düzenlediği mini konseri dinleyen gençler, ardından vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen “Gençlik Yürüyüşü” organizasyonuna katıldı. Yağan yağmura rağmen sloganlar eşliğinde, ellerinde Türk bayraklarıyla konser alanına doğru yürüyen gençler, anlamlı geceyi Yaşam Vadisi Sahnesi’nde sanatçı Kalben’in konseriyle bitirdi.