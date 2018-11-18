(Görüntülü) Beylikdüzü Apartman Görevlileri Sosyal Tesisi açıldı

İSTANBUL, (DHA) - Beylikdüzü’nde apartman görevliler için sosyal tesis açıldı. Beylikdüzü Apartman Görevlileri Sosyal Tesisi” ile kentin yükünü en çok çeken meslek grubu olan apartman görevlileri, aileleriyle ve meslektaşlarıyla birlikte mutlu ve huzurlu zaman geçirecekleri bir sosyal tesise kavuşmuş olacak. Apartman Görevlileri Sosyal Tesisi açılışına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP il ve ileçe protokolü ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Dereağzı Mahallesi Korukent Caddesi’nde açılan sosyal tesis apartman görevlileri tarafından tam not aldı. “MİNİK AMA İŞLEVİ BÜYÜK BİR TESİS” Tesisle ilgili konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burası apartman görevlilerinin huzurla vakit geçirebilecekleri dinlenebilecekleri bir yer olacak. Herkesin apartman görevlilerinin yanında olmasını istiyorum. Burası minik gözükse de işlevi çok büyük bir yer” diye konuştu. Açılışta konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, projenin Türkiye’ye örnek olduğunu dile getirdi. Program, apartman görevlilerine sertifika dağıtılması sonrası kesilen açılış kurdelesi ile sona erdi.