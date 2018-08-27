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(Görüntülü) Beykoz'da orman yangını kontrol altına alında

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Beykoz Riva'da askeri alan içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı

27 Ağustos 2018 20:16

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Beykoz Riva\'da askeri alan içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte söndürme helikopteri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın 15.30 sıralarında Riva\'da bulunan askeri alan içerisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Riva, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye grupları sevk edilirken, söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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