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(Görüntülü) Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı

06 Kasım 2018 02:15

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ\'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için özel sitem kurdukları tespit edildi.

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