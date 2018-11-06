(Görüntülü) Beykoz'da bir villaya uyuşturucu baskını (1)
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı
06 Kasım 2018 02:15
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ\'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için özel sitem kurdukları tespit edildi.
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