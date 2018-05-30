(Görüntülü) Beton duvarı yıkılan Sera Göl'ü kıyısı yeşilleniyor

Selçuk BAŞAR Emre KOLTUK TRABZON,(DHA) Trabzon\'un Akçaabat ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü çevresinde yapımı tartışmalara neden olan beton duvarın yıkımının ardından başlatılan \'Geosentetik donatılı duvar\' çalışmalarında sona gelindi. Oluşturduğu görüntü kirliliği nedeniyle \'Çin Seddi\' benzetmeleri de yapılarak eleştiri konusu olan göl kıyısı, yapılan projesiyle yeşil örtü ile kaplandı. İlçede Sera Deresi Vadisi\'nde, 1950\'li yıllardaki heyelanın ardından oluşan Sera Gölü\'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Çalışmalar kapmasında duvar büyük bir bölümü tamamlanırken, geçen yıl temmuz ayında bölgede göl manzarası olan bir otelde konaklayan İşleri Bakanı Süleyman Soylu, gördüğü kötü manzara karşısında olaya el koydu. Gölü boydan boya çevreleyecek olan beton duvarın çirkin görüntü oluşturduğunu gören Bakan Soylu, betonun yıkılması talimatını verdi. Bakan Soylu\'nun talimatının yanı sıra birçok çevreci tarafından da \'Çin Seddi\' benzetmesiyle tepki gösterilen duvarın yıkımı yaklaşık 3 ayda tamamlandı. GEOARME UYGULANACAK Doğal güzelliğiyle öne çıkan, kent merkezine 10 kilometrelik mesafede oluşu nedeniyle her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen gölün doğal yapısını bozan duvarın yıkılarak yerine golün dokusuna uygun proje hayata geçirilmesi içinde çalışmalara başlandı. Çalışmalar kapsamında, göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif bir sistem olan \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' oluşturuldu. Uygunsuz beton duvarın yıkılmasıyla yapımında sona gelinen projede ayrıca 30-40 santimetre fileli toprakla bir çalışma da yapılarak göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı. 6 AY SÜRDÜ, GÖL KIYISI YEŞİLLENDİ Betonun yıkılmasıyla uygulanan \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' çalışmaları kapsamında göl kıyısındaki alanların yeşil örtüyle kaplandığı gözlendi. Yerli turistin yanı sıra özellikle son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen binlerce turistin ziyaretçi akına uğrayan göl kıyısındaki çalışmaların tamamlanarak, göl kısının eski doğal güzelliğine kavuşması hedefleniyor. Yaklaşık 6 ay önce \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' çalışmalarına başlanan göl kıyısında, çimlendirme ile diğer çevre düzenlemelerinin ardından projenin tamamlanması bekleniyor. \'BU SİSTEM YÜZYILLARCA DURACAK\' Sera Gölü\'nde \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' sistemini uygulayan yetkili Cemal Ertan Uzun, uyguladıkları sistemin çok dayanıklı ve çevre dostu bir sistem olduğunu söyledi. Duvarın bittiğinde tamamı ile yeşil bir görüntüye kavuşacağını kaydeden Uzun, Burada yapmış olduğumuz duvar, duvar üzerine yeşil alan kurulumudur. Çimlendirme işlemi tamamlandıktan sonra duvarda tamamen yeşil bir görüntü oluşacak. Bizim buradaki amacımız, çimin kalıcılığını sağlamak ve duvarın yıllarca bozulmayacak şekilde sağlamlaştırmak. Burada yaptığımız bu sistem yüzyıllarca duracak dedi. \'YENİ DUVARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM\' Bölge sakini Tuncay İskefyeli de duvardaki değişimin bölge turizmine katkı sağlayacağına işaret etti. Duvarın yeni haline şaşırdığını anlatan İskefiyeli, Burada eskiden çok kötü bir duvar vardı. Gölün hiçbir manzarası yoktu. Şimdiki halini görünce şaşırdım. Duvar gayet güzel ve modern olmuş. Çalışmalar tamamlandığı zaman buradaki görüntünün turistlerin ilgisini daha çok çekeceğini ve turist sayısını arttıracağını düşünüyorumö diye konuştu. \'YEŞİLE UYGUN EN İYİ DUVAR\' Yöreli Abdurrahman Yılmaz ise projenin son halini merakla beklediklerini dile getirerek, Sera Gölü\'nün yeni usuldeki duvarımızın ismi \'G duvarı\' diye adlandırılıyor. Şu anda Türkiye\'de geçerli olan duvarlardan birinci sırada olduğu söyleniyor. Nasıl olacağını bizde merak ediyoruz. Yeşile uygun yapılan en iyi duvar budur ifadelerinde bulundu. HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 67 yıl önce oluşan göl şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikâyesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon\'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.