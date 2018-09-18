(Görüntülü) Besni'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Besni ile Gaziantep\'in Araban ilçesini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Besni’den Araban ilçesi yönüne giden Muhammed Mehdi Afşin yönetimindeki 53 AAF 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Muhammed Mehdi Afşin öldü, yanındaki Sedat, Bilal ve Nurullah Işık yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Afşin\'in cesedi de aynı hastanenin morguna konuldu.