(Görüntülü) Besni'de 2,5 ton Antep fıstığı çalan 3 kişi gözaltına alındı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’IN Besni ilçesinde, 2,5 ton Antep fıstığı çalan 3 kişi jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Bocuk ve Toklu köylerindeki 5 ayrı depodan 2,5 ton Antep fıstığı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık olayını S.Ö., R.A. ve M.K.\'nın yaptığını belirledi. Ekipler şüphelileri evlerine yaptıkları operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.



İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.