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(Görüntülü) Beşiktaş'ta seyir halindeki otobüste yangın (2)

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ta seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

11 Ağustos 2018 16:24

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş\'ta seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Büyükdere Caddesi\'nde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan Yeşilpınar-Zincirlikuyu hatlı 34 LD 0364 plakalı İstanbul Otobüs Aş\'ye ait halk otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü Ahmet Yakışık, aracı yol kenarına park etti. Aracın yandığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen diğer halk otobüsü sürücüleri de yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Otobüsteki yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüs şoförü Ahmet Yakışık, \"Yolcu almaya gidiyordum.Otobüsün motor kısmında kıvılcım çıktı bende otobüsü sağa çektim. Dışarıdaki vatandaşlar ve itfaiyenin yardımıyla söndürdük otobüsü\" dedi.

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