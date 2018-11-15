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(Görüntülü) Beşiktaş'ta işadamı silahlı saldırıda öldürüldü (3) (EK BİLGİ VE ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Müslim SARIYAR -Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

15 Kasım 2018 13:04

Müslim SARIYAR -Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ\'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Olay, saat 22.30\'da Hamidiye Mahallesi\'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği öğrenilen bir mekanda Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

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