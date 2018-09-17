(Görüntülü) Beşiktaş'ta 4'üncü Fikret Orman dönemi (Geniş haber)

Fikret Orman: \"Önümüzde zor bir süreç var\"



- \"Kısa ve uzun vadeli iş planımız var\"





Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul\'da oy sayma işlemi tamamlandı ve seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, bir kez daha siyah beyazlı kulübün başkanı seçildi.



Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi\'nde gerçekleştirilen seçimde 1971 kişi oy kullandı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Fikret Orman, 1971 oyun 1911\'ini alarak güven tazeledi. 42 oy, \'boş oy\' olarak kullanırken, 18 oy ise geçersiz sayıldı.



Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Fikret Orman, seçime katılan üyelere ve divan kuruluna teşekkür ederek, \"Bugün bu sıcak günde burada bulunan ve kongrelerimizi yöneten değerli divan başkanı ve yönetimine, tüzüğümüz gereği bunları organize eden divan kuruluna da teşekkür ediyorum. 2000\'e yakın kongre üyemiz geldi. Birçoğuyla da karşılaşma fırsatı buldum. Türkiye\'nin birçok yerinden gelen oldu. Seçime tek aday olarak girsek de buraya gelip oylarını kullandıkları için, kulüplerine sahip çıktıkları için şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



\"ÖNÜMÜZDE ZOR BİR SÜREÇ VAR\"



Önlerinde zor bir süreç olduğunu ifade eden Orman, \"Önümüzde zor bir süreç var. Bu süreci geçebilmek için bu seçimi yapma kararı almıştık. bugüne kadar yönetimimizle beraber bugün görev süresi biten arkadaşlarımıza bana ve camiamıza hizmet ettiği için teşekkür ediyorum. Bize Beşiktaş\'ın problemleri ve başarılarıyla uğraşmak kalıyor. Yeni kurduğumuz yönetim kurulunda bununla uğraşacak kuvvet var. Herkesi kucaklayacağız. Bu yönetim kurulu Beşiktaş\'ın yönetim kuruludur. Camialar içinde dargınlıklar, atışmalar olur ama biz camiamızı yönetmekle sorumluyuz. Bunları dönem dönem duymayacağız, kızmayacağız\" ifadelerini kullandı.



\"KISA VE UZUN VADELİ İŞ PLANIMIZ VAR\"



Beşiktaş\'ı iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını söyleyen Fikret Orman, \"Bizim burada bulunma sebebimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Beşiktaş\'ın hakkını koruyup, Beşiktaş\'ı iyi yerlere getirmek. Kısa ve uzun vadeli iş planımız var. Ona riayet edeceğiz. Kısa sürede görev tanzimi yapıp işimize bakacağız. Bu seçim hayırlara vesile olsun gücümüze güç katsın. Hep beraber bizi mutlu etmeyi nasip etsin\" şeklinde konuştu.