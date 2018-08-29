(Görüntülü) Beşiktaş'ın rakibi Partizan, İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşmasında evinde konuk edeceği Partizan takımı, İstanbul\'a geldi. Sırbistan\'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı\'na gelen Partizan ekibi, karşılaşmanın son hazırlığını bu akşam saat 19.00\'da Vodafone Park Stadı\'nda gerçekleştirecek. Teknik direktör Zoran Mirkovic ve beraberinde bir futbolcu ise antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Sırbistan\'da 1-1 berabere biten rövanş karşılaşması yarın saat 21.00\'de Vodafone Park\'ta oynanacak.