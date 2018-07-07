(Görüntülü) Beşiktaş'ın idmanına yine yağmur engeli

Siyah-beyazlılar ilk hazırlık maçını yarın oynayacak





Ali DANAŞ - SAMORİN - DHA





Yeni sezona Slovakya\'nın Samorin bölgesinde hazırlanan Beşiktaş günün ikinci çalışmasını da tamamladı.



Yaklaşık 1.5 saat süren idman, saha ortasında yapılan takım toplantısı ile başladı. Isınma hareketleri sonrasında iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Değişmeli gruplarla oynanan minik kale maçların ardından taktik çift kaleye geçildi. Ancak 15 dakika kadar devam eden çift kale maç yoğun yağmurun başlamasıyla erken sonlandırıldı ve antrenman normalden 15 dakika erken bitti.



Takımın dün akşamki idmanı da şiddetli yağmur nedeniyle yarıda kalmıştı.



Siyah beyazlılar Slovakya kampının ilk hazırlık maçını yarın Macaristan Nemzeti Bajnoksag Ligi takımlarından BC Siofok ile yapacak. Karşılaşma TSİ 19.00\'da kamp yapılan otelin sahasında oynayacak.