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Spor

(Görüntülü) Beşiktaş salonda ve sahada çalıştı

ANTALYA,(DHA) Beşiktaş, Antalya'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti

10 Ocak 2019 16:52

ANTALYA,(DHA)
Beşiktaş, Antalya\'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rejenarasyon antrenmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, çalışmalarını salonda ve sahada yaptı. Salonda; denge, kuvvet ve streching çalışması yapılırken sahada ise; pas çalışması, top kontrolü çalışması ve dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00\'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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